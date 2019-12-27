Что известно о временном главе ГБР Венедиктовой

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности главы ГБР Романа Трубу и назначил исполняющей обязанности главы этого ведомства нардепа от Слуги народа Ирину Венедиктову.

НВ рассказывает, что о ней известно.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук. По данным ЧЕСНО, у Венедиктовой есть собственная научная школа.

До избрания в Раду была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (с 2005 года), членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам. Венедиктова также вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс — получила меньший, чем минимально допустимый бал по результатам экзамена.

Главред Цензор. НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники пишет, что у Венедиктовой есть звание капитана полиции, но отмечает, что у нее нет опыта практической работы в правоохранительных органах.

Муж Венедиктовой — Денис Колесник — сотрудник Киберполиции. А ее отец — Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Накануне второго тура президентских выборов Владимир Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек из своей команды — как эксперта в области реформирования судебной системы.

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