Вячеслав Чухно — рейдер-миллионер кромсает Одессу под свой бизнес

Несмотря на общий низкий уровень жизни, в Украине проживает зашкаливающее количество долларовых миллионеров.

Вячеслав Чухно и его газовые миллионы сомнительного происхождения.



Несмотря на общий низкий уровень жизни, в Украине проживает зашкаливающее количество долларовых миллионеров. Вспоминается фраза о том, что все современные состояния нажиты нечестным путем. Действительно ли все, утверждать не будем, но герой нашей статьи явно не исключение из правила. Это владелец концерна «ЕГАЗ» Вячеслав Чухно. Одесса стала для него настоящей вотчиной, которой он распоряжается по праву феодальной собственности. Новые заправки растут там, где ему хочется — других условий не нужно! Однако прежде чем прославится как рейдер, Чухно Вячеслав Владимирович проделал долгий путь.

Как стать миллионером, устроившись на заправку — секретный метод Чухно

Свою карьеру он начал разнорабочим на автомобильной заправке. Бесперспективная, казалось бы, должность и зарплата, но за короткое время предприимчивый юноша совершил чудо — вырос до помощника генерального директора того самого концерна, где начинал работу — «Веста». Однако на этом чудеса его селфмейда не закончились. Будучи наемным сотрудником, пусть и высокооплачиваемым, он умудрился начать собственный нефтегазовый бизнес. Всего 10 лет пролегло между несовершеннолетним заправщиком и солидным бизнесменом, открывшим в родном городе первую сеть газовых заправок — «ЕГАЗ».

Такая феерическая успешность вызывала интерес, и СМИ провели расследование, объектом которого стал Вячеслав Чухно. Одесса узнала, что бизнесмен плотно связан с Игорем Рыбаковым — бывшим нардепом и известным коррупционером. Именно он стал инвестором чухновского бизнеса, а другой источник финансов обнаружился в Донецке, среди местных криминальных кругов. Грязные деньги в основе собственного благосостояния не помешали Чухно выдвинуть свою кандидатуру на местные и парламентские выборы в 2015 году — и что самое забавное, от галицкой «Самопомощи».

Ограбление «Промсвязи» — земля ваша? Стала наша!

Однако с политикой у нефтегазового магната не сложилось, и он сосредоточился на рейдерстве. Его заправочная сеть в последние годы разрослась как никогда. Самые лакомые земельные участки доставались ему — а согласие на строительство у владельцев выбивалось силой и угрозами. Одним из самых громких и показательных своей циничностью случаев стал захват земли предприятия «Промсвязь». В один момент руководство просто обнаружило на своем участке строителей, уже успевших срубить все зеленые насаждения. В поисках справедливости пострадавшие кинулись в мэрию, и там им сообщили о начале «проверки законности» — хотя о какой законности может идти речь? Люди Чухно просто пришли и начали хозяйничать на чужой собственности. Захвачены были сразу два участка — на улицах Красного и Комарова. А расследование мэрии, если оно и велось, ни к чему не привело, заправки были построены и функционируют. А Вячеслав Чухно наверняка уже присматривает себе новый симпатичный участок…