Доллар начал стремительно расти
В пятницу, 27 декабря, курс доллара в Украине начал резко расти.
Об этом сообщают на сайте Минфина.
Отметим, что по состоянию на сейчас, купля доллара стоит 23,72. В то же время его продажа установлена по цене 23,77 гривны за доллар.
27 декабря в 09:00 был курс 23,29 на покупку доллара. Курс стал стремительно меняться еще вчера.
Напомним, буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 – 24,10 гривен за доллар и 25,90 – 26,20 гривен за евро.
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Курс валют, установленный НБУ на понедельник, 15 января, говорит о том, что стоимость доллара и евро продолжает безостановочно увеличиваться.
В конце следующего года курс долара в Украине вырастет до 31-32 грн за долар.