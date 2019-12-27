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Главная » Украина » Экономика
14:15 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Доллар начал стремительно расти

В пятницу, 27 декабря, курс доллара в Украине начал резко расти.

Об этом сообщают на сайте Минфина.

Отметим, что по состоянию на сейчас, купля доллара стоит 23,72. В то же время его продажа установлена по цене 23,77 гривны за доллар.

27 декабря в 09:00 был курс 23,29 на покупку доллара. Курс стал стремительно меняться еще вчера.

Напомним, буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 – 24,10 гривен за доллар и 25,90 – 26,20 гривен за евро.

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Тэги: курс доллара, доллар

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