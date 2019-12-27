Озвучены первые предварительные данные о крушении самолета в Казахстане

Ранее сообщалось о 15 погибших и 95 пассажирах на борту.

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр озвучил первые предварительные данные крушения самолета авиакомпании Bek Air.

По его словам, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Алматы зафиксированы два следа касания хвостовой части самолёта, расстояние между следами – 300 метров. Экипаж пытался взлететь, в момент крушения шасси были убраны.

На вопрос, были ли это ошибка пилотов или технический сбой, по его словам, ответит расследование. К выяснению обстоятельств привлечены международные эксперты. Бортовые самописцы уже найдены и анализируются.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы – Нур-Султан потерпел крушение утром 27 декабря. В 07.22 рейс № Z2100 при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По новым данным, в самолете находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Двенадцать человек погибли, восемь – на месте, двое – после эвакуации в аэропорту и двое – в больнице. Сейчас в медучреждениях находятся 49 человек, 18 – в тяжелом состоянии. Главный пилот погиб на месте авиакатастрофы.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 95 пассажирах на борту.

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