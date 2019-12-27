В Киев будет летать новый лоукостер из Арабских Эмиратов

Лоукостер с марта будет летать по маршруту Абу-Даби – Киев.

Новый лоукостер Air Arabia Abu Dhabi, который является совместным предприятием авиакомпаний Etihad Airways и Air Arabia, с марта 2020 начнет летать из Абу-Даби в Киев.

Отмечается, что лоукостер объявил о предварительных планах по развитию маршрутной сети – запланированы полеты в Восточную Европу, Центральную и Южною Азию, и одним из них будет маршрут Абу-Даби – Киев.

Рейсы из столицы ОАЭ в столицу Украины будут совершатся трижды в неделю. «Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi планирует выполнять эти рейсы на авиалайнерах Airbus A320, хотя во флоте Air Arabia является небольшое количество Airbus A321neo. Поскольку это лишь предварительные подачи заявок, то маршруты и графики полетов могут претерпеть изменения», – сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что всего лоукостер объявил об открытии 11 направлений, все они будут выполнятся из аэропорта Абу-Даби и ни одно из них не обслуживает Etihad Airways, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию.

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