Директор Atlas Weekend станет нардепом от Слуги народа
Александр Санченко пройдет в Раду по списку политсилы вместо Ирины Венедиктовой, которой поручили возглавить ГБР.
В Верховную Раду по спискам от Слуги народа проходит директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко. Он займет место депутата Ирины Венедиктовой, которую назначили временно исполняющей обязанности директора ГБР. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает замглавы Слуги народа Евгении Кравчук на странице в Facebook.
«Между тем, Александру Санченко, приготовиться – работа в Раде уже ждет!», – написала Кравчук.
Санченко указан 137-м номером в списке партии.
31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.
До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта «СтудМис Украины», был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.
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