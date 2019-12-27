В Украине зафиксировали стоимость операций по пересадке органов
Самой дешевой в Украине, по решению правительства, станет трансплантация почки от 324 тыс. грн, а самой дорогой – пересадка печени.
Правительство Украины утвердило тарифы на услуги по трансплантации. Соответствующее постановление Кабмина № 1083 было принято еще 18 декабря.
Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки – 721 тыс. грн.
Также цена трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» составляет 535 тыс грн, а пересадка печени или части печени – 855 тыс.
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