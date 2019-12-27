В Администрации морских портов Украины проходят обыски НАБУ и СБУ

В пятницу, 27 декабря, в помещениях Администрации морских портов Украины (АМПУ) в Киеве, Одессе и Одесской области проходят обыски НАБУ и СБУ.

Обыски проходят в ходе расследования о закупке АМПУ строительных услуг для морской инфраструктуры.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Обыски проводят сотрудники НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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