В Администрации морских портов Украины проходят обыски НАБУ и СБУ
В пятницу, 27 декабря, в помещениях Администрации морских портов Украины (АМПУ) в Киеве, Одессе и Одесской области проходят обыски НАБУ и СБУ.
Обыски проходят в ходе расследования о закупке АМПУ строительных услуг для морской инфраструктуры.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Обыски проводят сотрудники НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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