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Главная » Украина » Политика
19:11 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Избирательный кодекс направили на подпись президенту

Разумков уже подписал документ.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал новый Избирательный кодекс с поправками президента, говорится на сайте украинского парламента. Документ уже направлен на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

В своих предложениях президент сделал замечания относительно определения системы проведения выборов народных депутатов, городских голов городов с числом избирателей 90000 и более, а также безосновательности потери гражданином статуса субъекта избирательного процесса в связи с отменой его регистрации в качестве кандидата.

Так, из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

Также закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

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