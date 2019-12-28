Самую красивую женщину-полицейскую уволили из-за инстаграмма

В России сотрудница конной полиции Татьяна Зима не прошла проверку Управления собственной безопасности из-за подписки в соцсетях на оппозиционера Алексея Навального.

Сотрудница конной полиции Татьяна Зима получила известность в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу. Японцы назвали ее «самой красивой женщиной-полицейской в мире».

В интервью интернет-порталу Readovka Татьяна рассказала, что начальству не нравится ее активность в соцсетях – ее фотографии в инстаграме пользуются большой популярностью у подписчиков. Весной она получила дисциплинарное взыскание за то, что в одном из постов назвала Владимира Путина «Царем». С тех пор руководство якобы стало искать повод для ее увольнения.

Уволили так, чтобы я не могла восстановиться нигде. Когда я просила дать мне перевод, чтоб уйти из подразделения, где уже просто боятся, что я выставлю какую-нибудь фотографию, которая опять бомбанет, они сначала согласились, а потом сделали такую вещь, якобы я не прошла проверку УСБ, потому что подписана на Навального и, вообще, я оппозиционерка, и не могу служить родине. Да я подписана на него в инстаграме, но это разве запрещено? Я разочарована в системе, не думала, что она настолько прогнившая», – цитрует издание уволенную девушку.

Также Татьяна Зима сообщила, что возможной причиной ее увольнения стала конкуренция с официальным представителем МВД Ирины Волк за звание «самой красивой женщины-полицейской».

Алексей Навальный обратился к своим подписчикам в соцсетях и попросил поддержать Татьяну.

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