И вот она нарядная на праздник к нам пришла – елка из биотуалетов

В Эстонии возвели рождественскую елку из биотуалетов, украсили гирляндами, а сверху поставили горящую звезду.

В эстонском городе Выру построили рождественнскую елку из биотуалетов. Для этого создатели собрали несколько зеленых туалетов, выстроили их в пирамиду, повесили новогоднюю гирлянду, а сверху поставили горящую звезду.

Автором идеи выступил Тоомас Репал, он является руководителем фирмы по аренде и продаже уличных туалетов. Елку установили рядом с местной заправкой, в туалетах «нижнего яруса» есть все необходимые принадлежности, поэтому люди могут воспользоваться туалетом в обычном режиме.

Тэги: рождественская елка, Биотуалеты, Эстонский город Выру