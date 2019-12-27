И вот она нарядная на праздник к нам пришла – елка из биотуалетов
В Эстонии возвели рождественскую елку из биотуалетов, украсили гирляндами, а сверху поставили горящую звезду.
В эстонском городе Выру построили рождественнскую елку из биотуалетов. Для этого создатели собрали несколько зеленых туалетов, выстроили их в пирамиду, повесили новогоднюю гирлянду, а сверху поставили горящую звезду.
Автором идеи выступил Тоомас Репал, он является руководителем фирмы по аренде и продаже уличных туалетов.
Елку установили рядом с местной заправкой, в туалетах «нижнего яруса» есть все необходимые принадлежности, поэтому люди могут воспользоваться туалетом в обычном режиме.
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