НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
21:48 27 Декабря 2019 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

И вот она нарядная на праздник к нам пришла – елка из биотуалетов

В Эстонии возвели рождественскую елку из биотуалетов, украсили гирляндами, а сверху поставили горящую звезду.

В эстонском городе Выру построили рождественнскую елку из биотуалетов. Для этого создатели собрали несколько зеленых туалетов, выстроили их в пирамиду, повесили новогоднюю гирлянду, а сверху поставили горящую звезду.

Автором идеи выступил Тоомас Репал, он является руководителем фирмы по аренде и продаже уличных туалетов.

Елку установили рядом с местной заправкой, в туалетах «нижнего яруса» есть все необходимые принадлежности, поэтому люди могут воспользоваться туалетом в обычном режиме.

Источник:
Тэги: рождественская елка, Биотуалеты, Эстонский город Выру

Новости по теме

Строгая диета может вызвать чувство одиночества

Ученые из Корнеллского университета доказали, что люди могут чувствовать себя одиноко из-за ограничений в питании.

Избирательный кодекс направили на подпись президенту

Разумков уже подписал документ.

В Китае пациентов будут выписывать только после сдачи экзамена

Центральный госпиталь китайского города Сиань начал проводить письменный экзамен среди пациентов, готовых к выписке. Чтобы пройти его, человек должен выучить предписания врача.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы