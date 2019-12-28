Патриарх Святослав: процесса объединения УКГЦ с ПЦУ нет

Процесса объединения Украинской Греко-Католической Церкви и Православной Церкви Украины нет, отметил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

«Процесса объединения нет. Он не происходит. Сегодня, когда говорим о ПЦУ, речь идет о ее вхождении в общение с другими Поместными Православными Церквами. И это ее приоритет. Между нами есть пока что обмен декларациями о готовности работать над дорожной картой», – сказал Глава УГКЦ в интервью «Радио Свобода».

Также в интервью говорили об отношениях с Украинской Православной Церковью в единстве с Московским Патриархатом. На вопрос о том, что стоит на пути в процессах объединения, какие есть противоречия с УПЦ (МП), Блаженнейший Святослав ответил, что есть очень много, возможно, разных интерпретаций истории, в частности истории Церкви.

«Когда речь идет об УПЦ (МП), мы имеем очень поверхностные контакты и диалога как такового нет. Я еще никогда не имел личной встречи с его Блаженством митрополитом Онуфрием, хотя мы много раз об этом просили и выражали свое желание», – рассказал Глава УГКЦ.

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