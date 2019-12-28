Глава Офиса Зеленского провел тайную встречу с Коломойским

25 декабря глава Офиса президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским. Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Вначале журналисты зафиксировали встречу Богдана с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым в ресторане в Печерском районе Киева около 18:00. А около 20:00 того же дня Богдан встретился с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace.

Опасаясь, что глава ОП, узнав о присутствии журналистов, может выйти через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа.

После этого частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

«Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Коболев комментировать отказался, а Богдан на вопросы журналистов не ответил», – резюмировали журналисты.

Тэги: Игорь Коломойский, Андрей Богдан