Глава Офиса Зеленского провел тайную встречу с Коломойским
25 декабря глава Офиса президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским. Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».
Вначале журналисты зафиксировали встречу Богдана с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым в ресторане в Печерском районе Киева около 18:00. А около 20:00 того же дня Богдан встретился с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace.
Опасаясь, что глава ОП, узнав о присутствии журналистов, может выйти через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа.
После этого частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.
«Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Коболев комментировать отказался, а Богдан на вопросы журналистов не ответил», – резюмировали журналисты.
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