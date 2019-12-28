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08:57 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия отказала Украине в военной помощи

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала в военной помощи Украине, и выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.

«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Наш запрос о военной помощи, к сожалению, был отклонен. Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту осторожную позицию и все же примет решение об укреплении обороноспособности Украины», – сказал Пристайко в интервью изданию RND.

По его словам, Украина высоко оценивает усилия Германии и Евросоюза по разрешению конфликта. Однако этого «недостаточно, чтобы прекратить гибель людей», посетовал глава МИД Украины.

«Речь идет о нашем выживании», – добавил министр.

Кроме того, Пристайко призвал сохранять санкции в отношении России.

Источник:
Тэги: Германия, военная помощь, Вадим Пристайко

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