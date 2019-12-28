Германия отказала Украине в военной помощи
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала в военной помощи Украине, и выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.
«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Наш запрос о военной помощи, к сожалению, был отклонен. Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту осторожную позицию и все же примет решение об укреплении обороноспособности Украины», – сказал Пристайко в интервью изданию RND.
По его словам, Украина высоко оценивает усилия Германии и Евросоюза по разрешению конфликта. Однако этого «недостаточно, чтобы прекратить гибель людей», посетовал глава МИД Украины.
«Речь идет о нашем выживании», – добавил министр.
Кроме того, Пристайко призвал сохранять санкции в отношении России.
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