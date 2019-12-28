В Москве угнали лимузин Сталина
В Москве угнали лимузин Иосифа Сталина ЗИС-115, принадлежащий начальнику службы безопасности одесского бизнесмена Руслана Тарпана.
Уникальный советский автомобиль ЗИС-115, возивший высших советских чинов, а с 1949 года на нем ездил Иосиф Сталин, находился в гараже на севере Москвы. Лимузин оценили в 2,5 млн евро.
Сообщается, что ночью 27 декабря шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор (лимузин не на ходу) и увезли в неизвестном направлении.
По данным одесского издания «Думская», у бизнесмена Руслана Тарпана в Москве – одна из самых дорогих коллекций ретроавтомобилей на постсоветском пространстве. Уникальный лимузин Сталина тоже был в этой коллекции, но по документам принадлежал начальнику службы безопасности одесского бизнесмена.
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