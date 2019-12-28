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Главная » Мир » Происшествия
09:00 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Москве угнали лимузин Сталина

В Москве угнали лимузин Иосифа Сталина ЗИС-115, принадлежащий начальнику службы безопасности одесского бизнесмена Руслана Тарпана.

Уникальный советский автомобиль ЗИС-115, возивший высших советских чинов, а с 1949 года на нем ездил Иосиф Сталин, находился в гараже на севере Москвы. Лимузин оценили в 2,5 млн евро.

Сообщается, что ночью 27 декабря шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор (лимузин не на ходу) и увезли в неизвестном направлении.

По данным одесского издания «Думская», у бизнесмена Руслана Тарпана в Москве – одна из самых дорогих коллекций ретроавтомобилей на постсоветском пространстве. Уникальный лимузин Сталина тоже был в этой коллекции, но по документам принадлежал начальнику службы безопасности одесского бизнесмена.

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Тэги: Сталин, угон автомобилей

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