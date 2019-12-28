Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений.

Соответствующая информация указана в карточке законопроакту №0978 на сайте Верховной Рады.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства, за него проголосовали 330 народных депутатов.

Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер – 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков – единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.