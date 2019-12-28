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09:02 28 Декабря 2019 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Златан Ибрагимович достиг соглашение с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба. Футболист присоединился к Rossoneri на правах свободного агента.

Последним клубом 38-летнего нападающего был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул по истечении контракта.

Златан выступал за «Милан» в сезонах 2010/11 и 2011/12 и внес значительный вклад в 2011 году в завоевание миланцами 18-го Скудетто в своей истории, а также Суперкубка Италии.

В общей сложности Ибрагимович сыграл за «россонери» 85 матчей, в которых забил 56 голов.

Контракт будет действовать до конца этого сезона, с возможностью продлить его на следующий сезон.

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Тэги: футбол, Златан Ибрагимович, АС Милан

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