Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Златан Ибрагимович достиг соглашение с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба. Футболист присоединился к Rossoneri на правах свободного агента.
Последним клубом 38-летнего нападающего был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул по истечении контракта.
Златан выступал за «Милан» в сезонах 2010/11 и 2011/12 и внес значительный вклад в 2011 году в завоевание миланцами 18-го Скудетто в своей истории, а также Суперкубка Италии.
В общей сложности Ибрагимович сыграл за «россонери» 85 матчей, в которых забил 56 голов.
Контракт будет действовать до конца этого сезона, с возможностью продлить его на следующий сезон.
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