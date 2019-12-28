США поставили ультиматум подрядчикам Nord Stream-2

Госдеп США заявил, что компании-подрядчики Nord Stream-2 могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода и компаний, занимающихся его строительством. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков «немедленно прекратить работы».

«Государственный департамент США будет следовать букве закона нового законодательства. Он предоставляет секретарю до 60 дней для выпуска отчета Конгрессу с целью выявления нарушителей. Секретарь выпустит этот отчет в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в «Северном потоке-2″, должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности», – говорится в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что Nord Stream-2 – это инструмент, который Россия использует для поддержки своей продолжающейся агрессии против Украины.

«Россия стремится помешать (Украине – ред.) более тесной интеграции с Европой и США. Nord Stream-2 позволит России обойти Украину в транзите газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии», – говорится в сообщении.

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