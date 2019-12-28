НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
09:11 28 Декабря 2019 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

«Райо Вальекано» оштрафовали за оскорбления Романа Зозули

Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» получил наказание за оскорбления фанатов в адрес нападающего «Альбасете», украинца Романа Зозули.

Теперь мадридский клуб должен заплатить 18 тысяч евро штрафа, а также провести следующие два домашних матча при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между «Райо Вальекано» и «Альбасете» будет доигран без зрителей.

Дата доигровки пока неизвестна.

Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете» (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики «Райо Вальекано» оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем «Альбасете» принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.

Источник:
Тэги: футбол, Роман Зозуля

Новости по теме

Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с испанскими фанатами

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот…»

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинского футболиста

После перерыва футболисты «Альбасете» отказались возвращаться на поле. Главный арбитр поддержал команду.

Зозуля признан болельщиками лучшим игроком «Альбасете»

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля был признан болельщиками лучшим игроком клуба в октябре.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы