«Райо Вальекано» оштрафовали за оскорбления Романа Зозули
Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» получил наказание за оскорбления фанатов в адрес нападающего «Альбасете», украинца Романа Зозули.
Теперь мадридский клуб должен заплатить 18 тысяч евро штрафа, а также провести следующие два домашних матча при частично закрытых трибунах.
Кроме того, второй тайм матча между «Райо Вальекано» и «Альбасете» будет доигран без зрителей.
Дата доигровки пока неизвестна.
Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете» (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики «Райо Вальекано» оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем «Альбасете» принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.
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«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот…»
После перерыва футболисты «Альбасете» отказались возвращаться на поле. Главный арбитр поддержал команду.
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля был признан болельщиками лучшим игроком клуба в октябре.