«Райо Вальекано» оштрафовали за оскорбления Романа Зозули

Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» получил наказание за оскорбления фанатов в адрес нападающего «Альбасете», украинца Романа Зозули.

Теперь мадридский клуб должен заплатить 18 тысяч евро штрафа, а также провести следующие два домашних матча при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между «Райо Вальекано» и «Альбасете» будет доигран без зрителей.

Дата доигровки пока неизвестна.

Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете» (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики «Райо Вальекано» оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем «Альбасете» принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.

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