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Главная » Мир » Общество
14:19 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России в битве за бесплатные конфеты дети затоптали Деда Мороза

Переодетый в костюм актер на новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ спасался бегством от детей, устроивших битву во время раздачи бесплатных конфет.

Видео опубликовано в сториз Instagram-канала «ВЕСЬ УЛАН-УДЭ», сообщает «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как мужчина сидит на полу и собирается дарить собравшимся вокруг него ребятам содержимое мешка. Маленькие ватники тянут к нему руки и кричат. На первых секундах раздача подарков перерастает в давку и битву.

Деда Мороза тут же облепила вся ребятня, которая пришла в театр. Мальчишки и девчонки, в надежде получить конфеты из мешка, начали расталкивать друг друга, чтобы быстрее подобраться к нему. Дошло до того, что самые проворные умудрились чуть ли не сесть на шею актеру.

- Подождите! – только и смог крикнуть он.

«Все, затоптали дедушку», — сказал автор ролика.

Добрый Дед Мороз, поняв, что просить кого-то рассказать стишок, чтобы получить гостинец, бесполезно, и покорно начал раздавать сладости в первые попавшиеся руки. После этого ребятишки зажали его настолько плотно, что оттащить их не могли даже подоспевшие родители. Тогда актер и понял, что если не вырвется из толпы, то его мешок, впрочем, как и костюм разорвут на части. Он все же сумел с трудом подняться, и поправляя костюм вынужден убегать от маленьких россиян. По словам оператора, для эпичности на это видео стоило бы «наложить музыку из зомби-апокалипсиса».

Издание пишет, что актер одет в костюм Деда Мороза. В конце ролика этот одетый в белые одежды мужчина надевает белый колпак и внешне становится больше похож на Пьеро.

В руководстве русского театра отметили, что инциденты, когда артистов дергают за костюмы, пинают, либо бросаются под ноги для фото, происходят почти каждый Новый год.

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Тэги: Россия, Новый год, Дед Мороз

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