В Уругвае задержана рекордная партия кокаина
Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.
Таможня уругвайского порта Монтевидео задержала рекордную партию кокаина
Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.
Груз направлялся в столицу западноафриканского государства Того.
Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).
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Почти две тонны кокаина привезли в контейнере с мелом из Колумбии. В Польше наркотик очищали от примесей.
Ураган «Дориан», бушующий на территории США, вынес на пляж города Мельбурн, штат Флорида, пачки наркотиков.
В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки с тоннами наркотиков.