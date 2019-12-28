В Уругвае задержана рекордная партия кокаина

Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.

Таможня уругвайского порта Монтевидео задержала рекордную партию кокаина

Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.

Груз направлялся в столицу западноафриканского государства Того.

Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).