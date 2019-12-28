НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
10:01 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Уругвае задержана рекордная партия кокаина

Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.

Таможня уругвайского порта Монтевидео задержала рекордную партию кокаина

Почти 4,5 тонны наркотиков на сумму около миллиарда долларов были расфасованы в несколько тысяч брусков и спрятаны в соевых бобах.

Груз направлялся в столицу западноафриканского государства Того.

Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).

Источник:
Тэги: наркотики, кокаин

Новости по теме

В Польше изъяли почти 2 тонны кокаина

Почти две тонны кокаина привезли в контейнере с мелом из Колумбии. В Польше наркотик очищали от примесей.

Ураган Дориан разбросал по побережью США огромную партию кокаина

Ураган «Дориан», бушующий на территории США, вынес на пляж города Мельбурн, штат Флорида, пачки наркотиков.

В Германии изъяли 4,5 тонны кокаина

В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки с тоннами наркотиков.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы