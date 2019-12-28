Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента Владимира Путина в список 50 фигур, определивших облик нынешнего десятилетия.

Всего в список попали 19 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Среди фигур из последней категории оказался бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В рейтинг знаковых политических деятелей десятилетия также попали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и другие.

Среди представителей бизнеса в списке оказались глава Tesla Илон Маск, руководитель Apple Тим Кук, глава Netflix Рид Хастингс, один из основателей Microsoft Билл Гейтс. В рейтинг знаковых личностей десятилетия также попали бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, лидер протестов в Гонконге Джошуа Вонг.

Кроме того, Financial Times включила в перечень американскую актрису Роуз Макгоун, которая положила начало движению против сексуального насилия и домогательств #MeToo, теннисистку Серену Уильямс, футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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