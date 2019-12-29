Опубликовали список 50 людей, изменивших облик десятилетия

Financial Times в список людей, изменивших облик десятилетия, включил американского и российских лидеров, главу Apple и бывшего агента ЦРУ.

Британская деловая газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, которые «определили облик десятилетия». Кроме российского лидера, в топ-50 самых знаковых личностей десятилетия по версии издания вошли экс-президент США Барак Обама, китайский лидер Си Цзиньпин и основатель Tesla Илон Маск.

Всего в список вошли 19 политиков, 22 бизнесмена и еще девять человек, которые относятся к культуре, науке, шоу-бизнесу и спорту. Кроме Путина, Обамы и Си Цзиньпина, в топ-50 значимых политиков десятилетия вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, французский лидер Эммануэль Макрон, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Еще одним человеком, которого FT посчитала ключевой фигурой уходящего 10-летия, оказался экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в 2016 году эмигрировал в США, а позже стал информатором WADA (Всемирное антидопинговое агентство). В России против него возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Родченков был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Среди бизнесменов, которые вошли в список, оказались глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги, руководитель Netflix Рид Хастингс и сооснователь Uber Трэвис Каланик. В эту компанию также были включены глава Tesla Илон Маск и основатель китайской компании Alibaba Джек Ма.

Помимо них, в список вошли: теннисистка Серена Уильямс, американка Дженнифер Дудна, разработавшая технологию редактирования генома CRISPR-cas9 и актриса Роуз Макгоун (запустившая движение против насилия #MeToo).

Также в списке знаковых фигур десятилетия по версии FT оказались: бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг. Кроме того, в список попал торговец фруктами Мохаммед Буазизи, который покончил с собой в 2011 году, что привело, как принято считать, к началу «арабской весны».

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