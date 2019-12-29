Франция соберет 24 миллиона евро, чтобы выкупить обратно старинную картину

Министерство культуры Франции намерено собрать 24 миллиона евро, чтобы выкупить «старую икону», которую пожилая француженка продала через аукцион двум американским коллекционерам.

Французское правительство, желая чтобы картина осталась во Франции, признало ее национальным достоянием и запретило экспортировать за границу. Запрет будет действовать в течение 30 дней с момента оглашения: за это время министерство рассчитывает собрать деньги и выкупить работу, чтобы повесить ее в Лувре.

Картина называется «Осмеяние Христа»; ее написал флорентийский живописец XIII века Чимабуэ. Полотно входит в полиптих из восьми работ автора, изображающих Страсти Христовы и распятие. Их можно увидеть в Лондонской национальной галерее.

Долгое время «Осмеяние Христа» висело у француженки на кухне, однако в сентябре этого года она отнесла ее на экспертизу — решила узнать, сколько стоит «старая икона».

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