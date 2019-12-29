Кабмин уволил Инну Метелеву
Кабинет министров Украины уволил Инну Метелеву с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласно поданному заявлению.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1375-р от 27 декабря, опубликованном на правительственном портале.
Для справки: Инна Метелева занимала должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с сентября 2019 года. До этого возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners с июля 2017 г. До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Груп». Еще раньше работала в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.
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