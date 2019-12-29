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Главная » Украина » Экономика
08:27 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин уволил Инну Метелеву

Кабинет министров Украины уволил Инну Метелеву с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласно поданному заявлению.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1375-р от 27 декабря, опубликованном на правительственном портале.

Для справки: Инна Метелева занимала должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с сентября 2019 года. До этого возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners с июля 2017 г. До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Груп». Еще раньше работала в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.

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Тэги: Кабмин

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