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Главная » Украина » Общество
09:28 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве блокируют вывоз экс-беркутовцев, которых внесли в список на обмен

Под Лукьяновским СИЗО собрались активисты и заблокировали выезд мусорными баками.

Вечером в субботу, 28 декабря, группа активистов собралась под Лукьяновском СИЗО, откуда должны вывезти трех экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году.

Активисты перенесли мусорные баки, чтобы заблокировать выезд из СИЗО.

«Лукьяновское СИЗО с экс-беркутовцами блокируют активисты — они забаррикадировали выезды мусорными баками. Нацгвардия и спецназовцы также выстроились возле выездов», — говорится в публикации с места событий.

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Тэги: беркут

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