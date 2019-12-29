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10:33 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Археологи обнаружили «кольцо бессмертия» в древней могиле

В районе аэропорта британского города Уоркшир археологи обнаружили интересные находки, принадлежащие к древнеримскому периоду.

Как сообщает ВВС, ученые нашли захоронение офицера и девочки, которая держит «кольцо бессмертия».

Захоронения были обнаружены в месте нахождения древнеримского форта Лант, где сейчас находится деревня Багингтон.
Сообщается, что найденные в одной из могил останки принадлежали девочке возрастом от 6 до 12 лет.

Среди находок в могиле девочки были обнаружены 4 броши и зеркало. Одна из брошей состоит из заколки и кольца, на котором изображена цикада.

Известно, что в Древнем Риме цикады считались символами бессмертия. Ученые предположили, что данный талисман в могилу ребенку могли положить безутешные родители, которые надеялись, что благодаря ему в загробном мире девочка обретет бессмертие.

Вторая найденная могила, скорее всего, принадлежала высокопоставленному англосаксонскому офицеру. В ней были найдены англосаксонские артефакты: фрагменты лезвия ножа, щит и подвесную медную чашу.

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Тэги: Археологи

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