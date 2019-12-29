В России покажут еще один сериал от «95 квартала»
Российский телеканал СТС приобрел права на трансляцию сериала «Папик» производства студии «Квартал-95».
Об этом заявил представитель канала.
«Квартал-95 давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя», – сказал представитель «СТС Медиа» Игорь Иванов.
При этом сериал был создан уже без участия Владимира Зеленского, Сергея Шефира и Юрия Корявченкова, которые покинули студию ради политики.
Студия «Квартал 95» в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибьютором Eccho Rights. С тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.
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По словам актера, он приехал в Украину с целью участия в кастинге к одному из сериалов. Ему не дали разрешения на пребывание в стране.
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