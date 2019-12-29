Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

По словам Байдена, его согласие на возможную повестку от Сената дала бы Трампу возможность отвлечь внимание людей от импичмента.

«Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны», – сказал бывший вице-президент.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

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