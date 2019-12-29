ПЦУ призвала Филарета свернуть с «пути лжи и обмана»
Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.
Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским – архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским – Никон (Граблюк).
В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.
Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.
«Будучи фактически архиереем на покое, он не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев», – говорится на сайте ПЦУ.
«Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей – не епископ… Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины», – сказано в заявлении.
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