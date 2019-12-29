Сборная России с рекордным счетом обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.
Матч, прошедший в чешской Остраве, завершился со счетом 6:0 в пользу россиян. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
В следующем матче Россия встретится с США. Игра состоится в воскресенье, 29 декабря.
Нынешняя победа над канадцами стала рекордной для сборной России. Никогда прежде в истории молодежных чемпионатов мира россияне не обыгрывали Канаду с таким крупным счетом. Всего соперники провели 26 встреч в рамках турнира. На счету сборной России 12 побед, в одном матче была зафиксирована ничья.
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