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Главная » Мир » Общество
14:56 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шесть человек впервые в истории пересекли на гребной лодке самый широкий пролив на Земле

Участники экспедиции родом из США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Путь, начавшийся с южной оконечности Южной Америки, занял у них 13 дней.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).

Чтобы лодка не перевернулась, три человека должны были все время оставаться на веслах, в то время как еще у троих была возможность отдохнуть в стесненных условиях девятиметрового судна.

Угрозу жизни представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты, которые могли легко перевернуть лодку.

Как рассказал один из участников экспедиции, вода в проливе Дрейка настолько холодная, что при попадании за борт у человека остается на выживание от двух до пяти минут.

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Тэги: пролив, лодка

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