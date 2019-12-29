Шесть человек впервые в истории пересекли на гребной лодке самый широкий пролив на Земле
Участники экспедиции родом из США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Путь, начавшийся с южной оконечности Южной Америки, занял у них 13 дней.
Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).
Чтобы лодка не перевернулась, три человека должны были все время оставаться на веслах, в то время как еще у троих была возможность отдохнуть в стесненных условиях девятиметрового судна.
Угрозу жизни представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты, которые могли легко перевернуть лодку.
Как рассказал один из участников экспедиции, вода в проливе Дрейка настолько холодная, что при попадании за борт у человека остается на выживание от двух до пяти минут.
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В 2011 году путешественник пересек на лодке Атлантический океан, преодолев 2600 морских миль. По его словам, плавание в Тихом океане оказалось гораздо более трудным.
Соня Баумштейн намерена стать первой женщиной, пересекшей в одиночку Тихий океан. Ей предстоит проделать путь в 9,6 тысяч километров от Японии к Сан-Франциско.