НБУ за неделю купил $1,5 млрд на межбанке

За год чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $8 млрд.

Национальный банк Украины в течение последней рабочей недели 23-28 декабря купил на межбанковском валютном рынке рекордное количество валюты – на $1558 млрд, что почти в три раза превышает объемы прошлой недели ($564,6 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в воскресенье, 29 декабря.

По данным регулятора, покупки валюты на этой неделе были рекордными за 12 лет. В то же время центробанк провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривны, продав $50 млн.

Всего за 2019 год НБУ купил на межбанке валюты на $8462,6 млрд и продал лишь на $529,23 млн. Таким образом, чистая покупка валюты Нацбанком составила $7933,37 млрд.

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