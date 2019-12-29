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Главная » Украина » Общество
20:51 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тарифы на тепло снижены в 20 городах – Гончарук

Цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года, отметил глава правительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 29 декабря.

По словам главы правителсьтва, сумма в платежках будет меньше почти на 30% в Луцке, Днепре, Мариуполе, Житомире, Кривом Роге, Белой Церкви, Буче, Обухове, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Северодонецке, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Харькове, Черновцах, Чернигове и Киеве.

«Жители этих городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрели тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года», – написал Гончарук.

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Тэги: тарифы, тепло, платежи, коммуналка, Гончарук

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