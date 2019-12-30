Замаскированный call-центр еженедельно обманывал людей на 3 миллиона гривен

В Запорожье за вывеской «французские балконы» скрывалось совсем другое заведение.

Работники киберполиции совместно со следователями и прокурорами прекратили деятельность преступной группы. Так, трое жителей Запорожья в возрасте от 20 до 24 лет скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы они использовали для собственных преступных действий.

По данным полиции, преступная группа имела три офисных помещения, которые располагались в Запорожье. Все они маскировались как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 000 гривен.

— Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное. Для этого они использовали также психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции, — сообщает пресс-служба силового ведомства. — Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.

Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офисных помещений мошенников. По его результатам были изъяты компьютерную технику, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всю изъятую технику направили на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.

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