«Почаевский листок» видит «духовную опасность» программы Зеленского

В печатном издании верующих предупреждают, что при получении пластикового паспорта гражданина Украины «номер, а не имя человека, в дальнейшем будет использоваться во всех сферах жизни.

С ноября 2019 года по приходам и группам верующих УПЦ (МП) распространяется свежий выпуск «Почаевского листка» – традиционного информационного бюллетеня монахов и прихожан Почаевской лавры. На этот раз в поле внимания ревнителей благочестия попал новый президент Украины Владимир Зеленский

В печатном издании верующих предупреждают, что при получении пластикового паспорта гражданина Украины «номер, а не имя человека, в дальнейшем будет использоваться во всех сферах жизни, в т.ч. с использованием личного номера телефона (подтверждение — программа Президента Украины «Країна в смартфоні»)».

Как известно, «Электронная страна» – один из разделов предвыборной программы Владимира Зеленского, который уже внедряется правительством Украины в проекте «Страна в смартфоне».

Почаевцы видят здесь «духовную опасность в том, что вместо имени, данного в таинстве Крещения, человек добровольно дает согласие на присвоение себе номера (антиимени)».

Свои убеждения авторы листка подтверждают «Официальной позицией по вопросам развития технологий обработки персональных данных и внедрения биометрических документов от 31.05.2013 г.» УПЦ (МП), которая была озвучена председателем Богословско-канонической комиссии УПЦ (МП) архиепископом Августином (Маркевичем).

«И в этом не видеть опасность великая трагедия», – резюмирует «Почаевский листок», оставляя контакты для отстаивания в судах прав верующих.

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