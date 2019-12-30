США, Франция и Германия приветствовали освобождение украинцев из плена

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение уволенных освобожденных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате…»

В посольстве США в Украине приветствовали возвращение освобожденных пленных из оккупированного Россией Донбасса.

Об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение уволенных освобожденных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму», – говорится в сообщении.

Освобожденных пленных из ОРДЛО приветствовали также Франция и Германия.

«Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите», – говорится в сообщении французского посольства в Украине.

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