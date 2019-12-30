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Главная » Мир » Общество
09:31 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае судили ученого, изменившего ДНК эмбриона человека

Хэ Цзянькуя приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека.

Суд в Китае приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Об этом говорится в решении суда, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений до сих пор нет.
После этого национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.

В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведенный Хэ Цзянькуя эксперимент по редактированию ДНК еще нерожденных детей. Согласно результатам расследования, ученый подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы.

В Китае, в отличие от многих других стран, нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов. Однако действующие в стране этические нормы для ученых запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.

Источник:
Тэги: Китай, геном, Эмбрион человека

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