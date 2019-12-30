НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
09:54 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Associated Press составило рейтинг лучших спортсменов десятилетия

На первом месте – баскетболист Леброн Джеймс. Вторую строчку занял игрок в американский футбол Том Брэди.

Информационное агентство Associated Press составило рейтинг лучших спортсменов последнего десятилетия, отдав лидерство баскетболисту Леброну Джеймсу.

Вторую строчку занял игрок в американский футбол Том Брэди.

На третьем месте легкоатлет Усэйн Болт, на четвертом — футболист Лионель Месси.

Замыкает пятерку пловец Майкл Фелпс.

Источник:
Тэги: спортсмены, десятилетие

Новости по теме

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента Владимира Путина в список 50 фигур, определивших облик нынешнего десятилетия.

Лукашенко предложил россиянам выступать на Олимпиаде за Беларусь

Его страна готова помочь «чистым» российским спортсменам, если будет достигнута договоренность между спортивными федерациями.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Bloomberg назвал главное достижение Путина за годы его правления

09:50 Мир

Премьер Польши заявил, что Путин сознательно пытается оболгать его страну

09:25 Мир

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

20:48 Мир

Обмен пленными завершился: фото освобожденных

16:56 Украина

Шесть человек впервые пересекли на гребной лодке самый широкий пролив на Земле

14:56 Мир

В России покажут еще один сериал от «95 квартала»

12:48 Украина

На что мы разменяли энергонезависимость: Плачков объяснил на примере Литвы

11:44 Украина

Франция соберет 24 миллиона евро, чтобы выкупить обратно старинную картину

10:38 Мир

МИД Польши вызвал посла России «на ковёр» из-за высказываний Путина

06:58 Мир

Пророссийский кандидат от Слуги народа «дерибанит» рынок земли

16:35 Украина

В России в битве за бесплатные конфеты дети затоптали Деда Мороза

14:19 Мир

Новости | Игровые автоматы