Associated Press составило рейтинг лучших спортсменов десятилетия
На первом месте – баскетболист Леброн Джеймс. Вторую строчку занял игрок в американский футбол Том Брэди.
Информационное агентство Associated Press составило рейтинг лучших спортсменов последнего десятилетия, отдав лидерство баскетболисту Леброну Джеймсу.
Вторую строчку занял игрок в американский футбол Том Брэди.
На третьем месте легкоатлет Усэйн Болт, на четвертом — футболист Лионель Месси.
Замыкает пятерку пловец Майкл Фелпс.
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