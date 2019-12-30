Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко одним ударом
Глава Чечни бросил вызов Александру Емельяненко и тот согласился на бой по правилам бокса. Организовать поединок уже вызвался генеральный секретарь Федерации бокса России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заранее превращает в полнейший фарс свой возможный поединок с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.
Ранее Кадыров гарантировал свою победу, а теперь раскрыл тактику и назвал раунд, в котором нокаутирует оппонента единственным ударом.
Глава региона намерен четыре раунда «бегать по рингу», а затем улучить момент и нанести один разящий удар.
«Меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» – поведал Кадыров своим подписчикам в Telegram.
Напомним, что глава Чечни бросил вызов Емельяненко и тот согласился на бой по правилам бокса. Организовать поединок уже вызвался генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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