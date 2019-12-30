Украина и Газпром достигли мирового соглашения
Переговоры с Газпромом в Вене завершены, но о подписании итоговых документов речь пока не идет.
Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.
«Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина», – написал он в Facebook.
«Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», – добавил он.
В свою очередь, компания Оператор ГТС Украины сообщает, что переговоры с Газпромом в Вене завершились, но о подписании документов речь пока не идет.
Как известно, действующий контракт на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается через два дня.
«Сейчас завершен пятидневный переговорный марафон Оператора ГТС Украины и Газпрома, о подписании окончательных документов еще речь не идет. Будем держать в курсе», – говорится в сообщении в Facebook.
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