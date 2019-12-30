В Танзании умер старейший в мире черный носорог
Самка носорога умерла в Танзании в возрасте 57 лет. Фаусту, восточного черного носорога, впервые заметили в кратере Нгоронгоро в 1965 году…
Тогда ей было три года. Она жила на свободе более 54 лет, но проблемы со здоровьем в старости заставили ее последние несколько лет получать специализированную помощь в заповеднике.
Фауста никогда не было детенышей. Именно это, по мнению защитников природы в Нгоронгоро, могло продлить ее жизнь.
У Фаусты были проблемы со зрением и она страдала от ран, нанесенных гиенами. Поэтому ей пришлось обеспечить специальный надзор.
Как рассказал доктор Фредди Манонги из управления охраны природы Нгоронгоро, «записи показывают, что Фауста жила дольше всех носорогов в мире», и что она умерла от естественных причин вечером 27 декабря.
В дикой природе носороги обычно живут от 37 до 43 лет, в неволе – до 50 лет.
Восточный черный носорог находится под угрозой исчезновения. Этих животных осталось очень мало, потому что они часто становятся жертвами браконьеров. Впрочем, их количество постепенно увеличивается.
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