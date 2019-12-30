НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
17:04 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Танзании умер старейший в мире черный носорог

Самка носорога умерла в Танзании в возрасте 57 лет. Фаусту, восточного черного носорога, впервые заметили в кратере Нгоронгоро в 1965 году…

Тогда ей было три года. Она жила на свободе более 54 лет, но проблемы со здоровьем в старости заставили ее последние несколько лет получать специализированную помощь в заповеднике.

Фауста никогда не было детенышей. Именно это, по мнению защитников природы в Нгоронгоро, могло продлить ее жизнь.

У Фаусты были проблемы со зрением и она страдала от ран, нанесенных гиенами. Поэтому ей пришлось обеспечить специальный надзор.

Как рассказал доктор Фредди Манонги из управления охраны природы Нгоронгоро,  «записи показывают, что Фауста жила дольше всех носорогов в мире», и что она умерла от естественных причин вечером 27 декабря.

В дикой природе носороги обычно живут от 37 до 43 лет, в неволе – до 50 лет.

Восточный черный носорог находится под угрозой исчезновения. Этих животных осталось очень мало, потому что они часто становятся жертвами браконьеров. Впрочем, их количество постепенно увеличивается.

Источник:
Тэги: носорог

Новости по теме

Китайский рабочий упал в шахту лифта с 30-го этажа и остался жив

В Гуйчжоу, на юго-западе Китая. спасли рабочего, который упал в шахту лифта. Он вызвал лифт на 30-й этаж и не заметил, что за открывшимися дверями не оказалось кабины.

Трансгендер родил от трансгендера, роды принимал тоже трансгендер

39-летний Рувим Шарп стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка. Пара выбрала донором женщину-трансгендера. И даже доктор был трансгендером.

В Минюсте хотят изменить закон о люстрации

Украина сначала обжалует решение ЕСПЧ по закону, а потом изменит его с учетом рекомендаций, говорит министр.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы