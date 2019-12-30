Лучший вратарь ЧМ-2018 сделал ребенка соседке по квартире и уехал в другую страну

В прошлом году Куртуа перешел в «Реал», после переезда в Испанию он перестал общаться с Айзек и отказывается признавать отцовство над сыном Энцо.

Экс-вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа является отцом ребенка бывшей соседки, утверждает Daily Star.

Как сообщает издание, нынешний голкипер мадридского «Реала» начал встречаться с Эльзой Айзек спустя всего несколько недель после переезда в совместное жилье со своей подругой Мартой Домингес.

Айзек была в тот момент замужем, но встречалась с бельгийским вратарем во время пребывания футболистов «Челси» в гостиницах перед играми. Эльза утверждает, что Куртуа пытался уговорить ее сделать аборт, когда узнал о беременности.

В прошлом году Куртуа перешел в «Реал», после переезда в Испанию он перестал общаться с Айзек и отказывается признавать отцовство над сыном Энцо, который родился в сентябре 2017 года.

Подчеркивается, что лучший голкипер последнего чемпионата мира расстался с Айзек, когда она была на пятом месяце беременности.

У Куртуа есть двое детей от отношений с Мартой Домингес, в апреле 2017 года Куртуа и Домингес перестали быть парой.

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