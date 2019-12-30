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18:00 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В немецком городе полиция ловила средь бела дня забежавшего из леса волка

В городе Гёрлиц (Саксония) жители обнаружили это животное во дворе дома в понедельник днем. Полиция и эксперты по волкам отправились на вызов.

«Около 12.45 мы получили экстренный вызов о том, что около мусорных баков у жилого дома на Блюменштрассе, вероятно, находится волк», – сказал представитель полиции.

Сначала животное спряталось за мусорными баками, затем сбежало, когда его обнаружили.

«Очевидно, что это волк, его поведение также типично для волка», – объяснила Карин Бернхард, пресс-секретарь Агентства по охране окружающей среды.

Биолог и эксперта по волкам Геза Клут объясняет: «Если это волк, он определенно заблудился. Но это не значит, что теперь от него автоматически исходит опасность». Обычно волки боятся людей.

Около 15.45 животное было поймано и вывезено аварийными службами. Эксперты сейчас выясняют, действительно ли это волк или гибрид, пишет немецкое издание Bild.

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Тэги: Германия, волки

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