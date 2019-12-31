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Главная » Мир » Экономика
06:13 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря.

Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 миллиардов, в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов.

В рамках контракта Украина получит более семи миллиардов долларов, пишет в фейсбуке президент страны Владимир Зеленский.

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Тэги: Газпром, нефтегаз, транзит газа

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