Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря.

Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 миллиардов, в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов.

В рамках контракта Украина получит более семи миллиардов долларов, пишет в фейсбуке президент страны Владимир Зеленский.