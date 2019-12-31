Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа
«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря.
Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».
Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 миллиардов, в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов.
В рамках контракта Украина получит более семи миллиардов долларов, пишет в фейсбуке президент страны Владимир Зеленский.
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В «Газпроме» указали, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом между российской газовой компанией и украинским «Нефтегазом».
Контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки.
То, что в ходе переговоров в Берлине Украина, Россия и ЕС подписали протокольное соглашение о газовом транзитном контракте, спасло «Газпром» от банкротства.