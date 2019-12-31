Отец Греты Тунберг: «Она счастлива, но я за нее волнуюсь»

В 16 лет шведская школьница Грета Тунберг возглавила мировую борьбу за сохранение климата, выступила в ООН и стала человеком года по версии журнала Time.

Ее отец Сванте в интервью Би-би-си заявил, что беспокоится о безопасности дочери и не считает, что прогуливать школу ради климата — полезное дело.

Отец Греты рассказал журналистам, что еще за три-четыре года до школьных забастовок у девочки началась депрессия. «Она перестала разговаривать… перестала ходить в школу», — говорит мистер Тунберг. В какой-то момент она стала отказываться от еды. Семья объединилась, чтобы помочь Грете.

В это же время девочка проявила интерес к экологии. Ее родители поддержали экологичный образ жизни: мать Греты отказалась от авиаперелетов, а отец стал веганом. Сванте также сопровождал Грету в экспедициях в Нью-Йорк и Мадрид.

«Я всё это делал, потому что знал, что так правильно… но не чтобы сохранить климат, а чтобы спасти своего ребенка», — говорит Сванте Тунберг.

По его словам, активизм сделал Грету счастливой девочкой. В то же время, Тунберг беспокоится из-за хейтеров, которые не оставляют Грету в покое, и фейковых новостей, порождающих неприязнь к школьнице.

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