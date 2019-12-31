НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
07:18 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину 3 января прилетит госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что планирует в 2020 году посетить Украину, Беларусь и ряд других стран.

О своем визите политик сообщил в Twitter.

«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии», - написал Помпео.

Тем самым официальный Вашингтон хочет показать, что политикой США в отношении к Киева руководит не адвокат Трампа Рудольф Джулиани, а именно госсекретарь.

Сам Помпео сроков своей поездки не обозначил, но по данным американских медиа, она состоится в самое ближайшее время. В частности, журналист Кристофер Миллер сообщил в соцсетях, что Помпео прилетит в Украину 3 января 2020 года. Эта информация содержится в заявлении спикера Госдепартамента США Моргана Ортагуса.

Во время своего визита в Украину политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.

Источник:
Тэги: Майк Помпео, визит в Украину

Новости по теме

Трамп подтвердил, что Помпео может уйти в отставку

Ранее стало известно, что Майк Помпео сообщил нескольким представителям Республиканской партии, что планирует покинуть пост.

США признали законными израильские поселения в Палестине

Администрация Дональда Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по израильским поселениям.

Помпео гордится тем, что сделал Трамп для Украины

Об этом госсекретарь сказал в интервью американскому телеканалу. Он напомнил, что предыдущая администрация «предпочла предоставить одеяла».

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы