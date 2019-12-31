В Украину 3 января прилетит госсекретарь США
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что планирует в 2020 году посетить Украину, Беларусь и ряд других стран.
О своем визите политик сообщил в Twitter.
«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии», - написал Помпео.
Тем самым официальный Вашингтон хочет показать, что политикой США в отношении к Киева руководит не адвокат Трампа Рудольф Джулиани, а именно госсекретарь.
Сам Помпео сроков своей поездки не обозначил, но по данным американских медиа, она состоится в самое ближайшее время. В частности, журналист Кристофер Миллер сообщил в соцсетях, что Помпео прилетит в Украину 3 января 2020 года. Эта информация содержится в заявлении спикера Госдепартамента США Моргана Ортагуса.
Во время своего визита в Украину политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.
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