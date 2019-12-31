Олигархи распугали всех инвесторов

В середине декабря Государственная служба геологии и недр провела первое в своей истории международное road-show украинских нефтегазовых участков. Из официального сообщения ведомства известно, что презентация проходила в Лондоне, и касалась Охтырского, Грунивского и Ичнянского участков углеводородов.

Разрабатывать эти территории геологическое ведомство предлагает на условиях соглашений о распределении продукции (СРП), подразумевающих набор стандартных условий. Так, договоры заключаются с победителями конкурсов сроком на 50 лет, и подразумевают минимальные суммы инвестиций (от 450 млн до 1 млрд грн, в зависимости от участка), которые будут защищены второй стороной подписания СРП — Кабинетом министров.

“Привлечение инвестиций является критически важным условием для развития экономики государства в целом, и добычной отрасли в частности. Для этого нужно обеспечить качественный промоушен объектов, выставленных на конкурсы и аукционы. Мы заинтересованы в том чтобы привлечь как можно больше потенциальных инвесторов и на условиях прозрачности и конкурсной борьбы избрать победителя”, — заявил во время презентации глава Госгеонедр Роман Опимах.

Геологическое ведомство Опимах возглавил чуть больше месяца назад, а до этого работал на руководящей должности в Ассоциации газодобывающих компаний, где создал себе реноме сторонника выстраивания цивилизованных правил игры на газовом рынке. Большое число инвесторов рассчитывает, что при новом главе Госгеонедр Украина действительно отойдет от практики теневого распределения месторождений нефти и газа.

Но даже если это произойдет, наплыва иностранных инвесторов в Украину не будет. Главным образом потому, что коррупция далеко не главная проблема в вопросе привлечения международного капитала. Намного более важным препятствием является нежелание крупных украинских игроков пускать на внутренний рынок внешних конкурентов. Причем такой позиции придерживаются не только компании, принадлежащие украинским олигархам, а и госструктуры.

Ярким подтверждением тому является опыт первого в истории Украины полномасштабного этапа проведения конкурсов по поиску партнеров к разработке месторождений на условиях вышеупомянутых СРП, который прошел в июле этого года. СМИ уже сообщали о результатах тех соревнований. Если коротко, то в 8 случаев из 9 победителями оказались представители крупного украинского бизнеса.

Исключением была только Варвинская площадь (3,4 тыс кв км), доставшаяся компании Ukraine Energy LLC американских бизнесменов Алекса Кранберга, а также Майкла и Льва Блейзеров. Но уже скоро эта компания может потерять данный участок. Как сообщал “ОЛИГАРХ”, причиной тому является соответствующая судебная инициатива государственной “Укргаздобычи”, с которой последняя выступила сразу после того как Кранберг и Блейзеры утратили влияние на официальный Киев после отставки с поста министра энергетики США Рика Перри.

Утонули в судах и результаты июльского конкурса на подписание СРП по Зинковской площади (570 кв км). Его победителями стали компании Oil&Gas Оverseas Тrading B.V. и ООО “Нафтогазэксплуатация” из группы Рината Ахметова, но сейчас этих прав его пытается лишить ЧАО “Добывающая компания “Укрнефтебурение” Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

“Самого Коломойского не интересует Зинковский участок потому что он, во-первых, гринфилд (неразработанный — ред.), а во-вторых очень рисковый (там газ сверхглубокого залегания — до 5 км, и одна такая скважина стоит до 20 млн долл”, — говорит источник “Олигарха” в конкурсной комиссии при Министерстве энергетики, которая занималась отбором победителей на заключение СРП.

По его словам, у Коломойского об этих нюансах знают, но участвовать в июльском конкурсе там решили не столько ради победы, сколько для того, чтобы смешать карты Ахметову. “Укрнефтебурение” сначала получило статус участника конкурса, а потом воспользовалось им чтобы заявить в суде о нарушении этого своего статуса”, — говорит наш собеседник.

По его словам, нет интереса к разработке выигранного участка углеводородов и у Виктора Пинчука. На вышеупомянутом июльском конкурсе его структуры “Гео Альянс партнерство” и Geo Alliance Partnership B.V. были признаны победителями соревнования за право подписания с Кабмином СРП на разработку Софиевской площади (занимает 2,7 тыс кв км). По данным “Олигарха”, этот участок считается одним из самых перспективных среди девяти предложенных государством.

“На “Софиевке” преимущественные залегания нефти. Нефть выгоднее (дороже) газа, плюс тут она лежит неглубоко — километр с копейками, при том, что, например, на Зинковской площади (упомянутый участок выкупленный структурами Ахметова — ред.) газ находится на глубинах от 5 тыс м”, — говорит собеседник “Олигарха”.

По его данным, победу в борьбе за Софиевскую площадь Виктору Пинчуку гарантировала крупная программа действий, которую его структуры презентовали комиссии. Она заключается в том, что за первые три года лицензиат обязуется провести 3Д сейсмику минимум 500 кв км территории участка и при этом пробурить минимум три разведочных скважины. Но по факту выполнять эту работу своими финансовыми силами Виктор Пинчук не планирует. “Есть информация, что он хочет продать весь свой газовый бизнес (в группу EastOne входит концерн “Гео альянс”, владеющий около двух десятков месторождений — ред.)”, — говорит собеседник “Олигарха”.

По его словам, живой интерес к “Гео альянсу” проявляет основатель Burisma Николай Злочевский, но со сделкой пока не клеится. Якобы основная причина — неоправданно высокая цена на газовый бизнес Виктора Пинчука. По данным “Олигарха”, чтобы “раскачать” покупателей, зять Леонида Кучмы решил “надуть” свою группу новыми активами, и как раз для этого и была куплена Софиевская площадь. Именно ее Пинчук и намерен представлять потенциальному покупателю в качестве вишенки на торте своей газовой империи: по условиям СРП, рента для добычи нефти составляет смешные 2%, при этом инвестор будет получать невиданные 70% от общего объема добытых углеводородов до полной компенсации своих затрат на этот проект.