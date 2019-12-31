С 2020 года животные исчезнут из цирков
Все животные, которые ранее выступали в цирках будут переданы реабилитационным центрам.
Со следующего года во всех государственных цирках Украины больше не будет в цирковых представлениях животных. Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
«Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все звери будут переданы реабилитационным центрам», – написал он.
Как сообщало издание «Комментарии», 17 сентября Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Иск подала Госэкоинспекция в Одесской области. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк по содержанию, эксплуатации и содержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не исполнял с 2018 года.
Также мы писали о том, что во всех фракциях парламента нардепы объединились в одном: Украине нужен закон, защищающий животных, максимально приближенный к европейским стандартам гуманизации.
«Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов животных. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения», – говорится в пояснительной записке группы депутатов к поданному ими законопроекту №2351.
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