На МКС испекли праздничное печенье

Попробовать печенье космонавтам все-таки не удалось.

И в Космосе хочется чуда! Так, на борту Международной космической станции ученые провели эксперимент по выпечке печенья с шоколадной крошкой от DoubleTree by Hilton при нулевой гравитации.

НАСА и космонавты на МКС воплотили в жизнь очень интересный эксперимент, который ранее еще никому не был по зубам. Они решили создать нечто весьма необычное в условиях космического пространства на станции и выбрали предпраздничные хлопоты, пишет Урядовый курьер.

Всем известно, что готовить пищу таким же образом, как на Земле, в космосе нельзя. И причина этого в физике: на Земле горячий воздух внутри духовки движется вверх – из-за этого выпечка равномерно готовится, но в космосе воздух не поднимается, а сам полуфабрикат не остается на противне, а улетает.

Поэтому чтобы испечь рождественское печенье в Космосе на МКС доставили специальную духовку Zero G Kitchen. Чтобы равномерно воздействовать на выпечку, Zero G Kitchen сделана в виде цилиндра, а тесто нужно опускать в специальный лоток, который удержит его на месте.

Известно что старания специалистов увенчались успехом, однако это вовсе не означает то, что им удалось опробовать собственноручно сделанный пищевой продукт. Выпечку упаковали и отправили на Землю, чтобы исследователи смогли ознакомиться с результатом эксперимента и выяснить некоторые химические тонкости теста и полученного продукта.

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