На МКС испекли праздничное печенье
Попробовать печенье космонавтам все-таки не удалось.
И в Космосе хочется чуда! Так, на борту Международной космической станции ученые провели эксперимент по выпечке печенья с шоколадной крошкой от DoubleTree by Hilton при нулевой гравитации.
НАСА и космонавты на МКС воплотили в жизнь очень интересный эксперимент, который ранее еще никому не был по зубам. Они решили создать нечто весьма необычное в условиях космического пространства на станции и выбрали предпраздничные хлопоты, пишет Урядовый курьер.
Всем известно, что готовить пищу таким же образом, как на Земле, в космосе нельзя. И причина этого в физике: на Земле горячий воздух внутри духовки движется вверх – из-за этого выпечка равномерно готовится, но в космосе воздух не поднимается, а сам полуфабрикат не остается на противне, а улетает.
Поэтому чтобы испечь рождественское печенье в Космосе на МКС доставили специальную духовку Zero G Kitchen. Чтобы равномерно воздействовать на выпечку, Zero G Kitchen сделана в виде цилиндра, а тесто нужно опускать в специальный лоток, который удержит его на месте.
Известно что старания специалистов увенчались успехом, однако это вовсе не означает то, что им удалось опробовать собственноручно сделанный пищевой продукт. Выпечку упаковали и отправили на Землю, чтобы исследователи смогли ознакомиться с результатом эксперимента и выяснить некоторые химические тонкости теста и полученного продукта.
Новости по теме
Команда космонавтов испекла печенье к праздникам прямо в космосе, но есть его не разрешают, ведь это не просто акт кулинарии, а целый научный опыт.
Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции образцы конопли.
Сегодня ночью, 28 ноября, на МКС вышли из строя все туалеты. Американцы уже сообщили, что смогли отремонтировать туалет на своей части станции, у россиян вроде тоже все хорошо.